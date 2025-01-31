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Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: Yargı Süreci Başladı

Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda yargı süreci başladı, tutuklu sanıkların iki tanesi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:03
Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: Yargı Süreci Başladı

Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Yargılama Süreci Başladı

Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın İstanbul Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıya ilişkin yargılama süreci başladı. Mahkeme, tutuklu 5 sanıktan 2'sinin tahliyesine karar verdi.

Duruşma Detayları

Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Eyüp Üzer, Iriş Torun, Yunus Görecek, Ozan Dalmaz ve Osman Mukan katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanık Muhammet Alay ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık İtirafları

Tutuklu sanık Iriş Torun, savunmasında "Osman ve Ozan'ı Aydos'tan alıp Esenyalı'ya götürdüm. O gün izinli olduğum için beraber alkol alalım dediler. Alkol aldıktan sonra evime gittik. Osman bir süre sonra evden çıktı, geri geldiğinde elinde bir poşet parayla döndü. Paranın nereden geldiğini sorduğumda 'Adam vurduk.' dediler" ifadelerini kullandı.

Serhat Akın'ın İfadesi

Müşteki Serhat Akın ise, o gün yaptığı canlı yayın sonrasında olayın gerçekleştiğini belirtti. Akın, "Bu ülkeye hizmet etmiş bir insanım. 3 ayda çektiğimi Allah kimseye yaşatmasın. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme Kararları

Mahkeme heyeti, tutuklulardan Iriş Torun ve Yunus Görecek'in tahliyesine karar verirken, diğer 3 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca, firari sanık Hasan Şahin'in hakkında çıkarılan yakalama kararının sürekleyeceğini belirtti ve duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

27 Eylül 2024'te Beykoz'da gerçekleşen saldırıda Serhat Akın ayağından yaralandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Fezlekede, olay öncesi ve sonrası çeşitli fikir ve eylem birliği içinde hareket eden bir grup tespit edilmiştir.

İddianame ve Cezai Talepler

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Eyüp Üzer ve Osman Mukan hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Firari sanık Hasan Şahin için ise "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirmek" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis isteniyor. Diğer sanıkların da "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan hapis cezası alması bekleniyor.

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