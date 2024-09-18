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Eski OceanGate Yetkilisinden Şok İtiraflar: Kazanın Önlenebileceği İddiası

David Lochridge, OceanGate kazasında hükümeti suçlayarak, ihmallerin neden olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:46
Eski OceanGate Yetkilisinden Şok İtiraflar: Kazanın Önlenebileceği İddiası

Eski OceanGate Yetkilisi Kazayı Değerlendirdi

OceanGate'in eski Denizcilik Operasyonları Direktörü David Lochridge, denizaltı kazasının önlenebileceğini iddia etti. Lochridge, Haziran 2023'te meydana gelen kazanın ardından, ABD Hükümeti ve İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (OSHA) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şikayetlerin Dikkate Alınmadığı İddiası

CNN'e göre mahkeme ifadelerinde Lochridge, "Eğer OSHA, daha önceden bildirdiğim şikayetleri zamanında inceleseydi, bu trajedi önlenebilirdi." şeklinde kelimeler kullandı. 2018 yılında şirketten ayrılmasının ardından dahi, Titan isimli denizaltının güvenliğinden endişe duyduğunu belirtmişti.

Yetersiz Güvenlik Önlemleri

Lochridge, Titan'ın akrilik penceresinin 1000 metre derinliğe kadar sertifikalandırıldığını, ancak OceanGate'in denizaltıyı 4000 metreye indirmek istediğini ifade etti. Bu durum hakkında müşterilere gereken bilgilendirmelerin yapılmadığı iddia edildi.

Şirket Politikaları ve Eleştiriler

Eski direktör, şirketin faaliyetlerini "aldatmacalar" olarak nitelendirirken, şirketin kar hırsıyla hareket ettiğini söyledi. Lochridge, mühendislik ekibinin çoğunun deneyimsiz olduğunu ve eğitim durumlarının sorgulanabilir olduğunu vurguladı. Diğer yandan, OceanGate temsilcisi Lochridge'in ifadeleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

Trajik Kazada Hayatını Kaybedenler

OceanGate'in Titan isimli denizaltısı, 18 Haziran 2023 tarihinde Titanik'in enkazını incelemek üzere dalış yaptı fakat bot patlayarak batmış ve kazada 5 kişi yaşamını yitirmiştir.

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