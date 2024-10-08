Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a 'Cinayete Teşebbüs' Suçlaması

Protestoların Ardından Yeni Suçlama

Pakistan'da, tutuklu eski Başbakan İmran Han'a yönelik önemli bir suçlama gündeme geldi. Geçen hafta düzenlenen ve Han'ın tahliyesi talep edilen protestolar sonrasında, bir polis memurunun hayatını kaybetmesinin ardından, Pakistan Polisi, Han'ı cinayete teşebbüs ile suçladı.

Protestoların Sebebi ve Gelişmeler

Protestoların patlak vermesi, 4 Ekim'de Pakistan Meclisi önünde yapılacak gösteri için başkent İslamabad'a doğru yola çıkan grupların talepleriyle başlamıştı. Protestolar sırasında yaşanan arbede sonucu polis göz yaşartıcı gaz kullanarak bazı eylemcilere müdahale etti.

İmran Han'ın Durumu

Eski Başbakan İmran Han, 2022'de Meclis güvenoyunu kaybetmesinin ardından görevinden uzaklaştırılmış ve 5 Ağustos 2023'ten bu yana çeşitli davalardan ötürü cezaevinde bulunuyor. Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi, hala Pakistan siyasetinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ediyor.