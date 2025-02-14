Eski Pentagon Yetkilisinden Türkiye'nin PKK/YPG Kaygılarına Destek

Eski Pentagon Yetkilisinden Kritik Açıklama

Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşar Yardımcısı Dana Stroul, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde gerçekleştirilen oturumda, Türkiye'nin Suriye'deki PKK/YPG konusundaki meşru kaygılarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

İlişkilerin Güçlendirilmesi Gerekiyor

Oturuma katılan Stroul, Türkiye ile ABD arasındaki irtibatın güçlendirilmesinin önemine değinerek, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin birçok soruna sebep olduğunu belirtti. Stroul, "SDG'nin, Türkiye sınırında bir devlet veya özerk bölge kurmaya çalışan ve Türkiye'yi tehdit eden PKK gibi Suriyeli olmayan Kürt grupları bünyesine katmasından endişe ediyorlar. Bu meşru bir endişe olduğuna inanıyorum. Meşru kaygılar ele alınmalı." şeklinde konuştu.

SDG'nin Geleceği ve Suriye'nin Birliği

Stroul, "Nihayetinde SDG'nin geleceği, ancak birleşik bir Suriye'dedir." diyerek, ABD'nin SDG ile olan ilişkisini önemseyerek, bunun arabulucu rolü oynayabileceğini de vurguladı. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Jeanne Shaheen'in Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki rolü hakkında yönelttiği soruya yanıt veren Stroul, "Suriye istikrarlı olursa ve dışarıdan müdahale olmaksızın kendi topraklarından yükselen tehditlerle başa çıkabilirse ABD daha güvende olur." ifadelerini kullandı.