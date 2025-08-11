Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybederek, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz günlerde özel Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın, malum hastalığın pençesinde mücadele verdikten sonra yaşama veda etti.

Vefatının ardından düzenlenen cenaze töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde yapıldı. Törenin ardından Şıvgın'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, merhum siyasetçinin naaşı Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Şıvgın'ın ailesi, yakınları ve birçok siyasi figür katıldı. Eski bakanlar ve siyasi parti liderlerinin de yer aldığı kalabalık bir katılım gözlemlendi.

Halil Şıvgın, 1950 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayarak serbest avukatlık ve ticaretle ilgilenen Şıvgın, 17., 18. ve 19. Dönem'de Ankara Milletvekili olarak Meclis'e girmiştir. 46. Hükümet'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47. Hükümet'te ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlenmiştir. Halil Şıvgın, evli ve üç çocuk babasıydı.

