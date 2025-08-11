DOLAR
40,7 0%
EURO
47,33 0,18%
ALTIN
4.389,51 1,23%
BITCOIN
4.889.538,52 -1,25%

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 15:17
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybederek, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz günlerde özel Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın, malum hastalığın pençesinde mücadele verdikten sonra yaşama veda etti.

Vefatının ardından düzenlenen cenaze töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde yapıldı. Törenin ardından Şıvgın'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, merhum siyasetçinin naaşı Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Şıvgın'ın ailesi, yakınları ve birçok siyasi figür katıldı. Eski bakanlar ve siyasi parti liderlerinin de yer aldığı kalabalık bir katılım gözlemlendi.

Halil Şıvgın, 1950 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayarak serbest avukatlık ve ticaretle ilgilenen Şıvgın, 17., 18. ve 19. Dönem'de Ankara Milletvekili olarak Meclis'e girmiştir. 46. Hükümet'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47. Hükümet'te ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlenmiştir. Halil Şıvgın, evli ve üç çocuk babasıydı.

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın cenazesi...

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Şıvgın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti liderleri ile eski bakanlar da katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın cenazesi...

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Şıvgın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti liderleri ile eski bakanlar da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor: Boğaz Trafiği Kapandı
2
Mersin Bozyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Soma'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Amasya'da 5 Yaban Keçisi Doğaya Salındı
5
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
7
Van'da Tehlikeli Krem Kullanımı: Dört Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi