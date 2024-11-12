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Eski Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris Hayatını Kaybetti

Selanik'in eski belediye başkanı Yannis Butaris, hayatını kaybetti. Türkleri kardeş olarak gördüğü ifadeleriyle tanınıyordu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:18
Eski Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris Hayatını Kaybetti

Yannis Butaris Hayatını Kaybetti

Yunanistan'ın Selanik kentinin eski Belediye Başkanı Yannis Butaris, yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Butaris, Türkleri kardeş gibi gördüğüne dair ifadeleriyle hatırlanıyordu. Geçtiğimiz hafta sonu hayata gözlerini yuman Butaris, vasiyeti üzerine düzenlenen sivil bir törenle toprağa verildi.

Törene Katılan İsimler

Törene, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis başta olmak üzere siyaset camiasından çok sayıda isim katılım gösterdi.

Hatıralar ve Anılar

Sakelaropulu, törende yaptığı konuşmada, "Belediye başkanlığı süresince aldığı cesur inisiyatifler, ayrışmaları değil birliktelikleri öngörürdü" şeklinde ifadeler kullandı.

82 yaşında hayata gözlerini yuman Butaris, Aralık 2015'te İzmir'e yaptığı ziyaret sırasında, Türkleri kardeş, Avrupalıları ise ortak olarak gördüğünü belirtmişti. Butaris, "Kardeşle istersen kavga edersin ama her zaman barışırsın. Ortakla kavga edersen bir daha bir araya gelemezsin. Selanik ve İzmir kardeştir," demişti.

İzmir'de kendini evinde gibi hissettiğini ifade eden Butaris, "Mustafa Kemal Atatürk, Türk olabilir ama Selaniklidir, bunu da unutmayalım. Selanik'te çok büyük bir Türk tarihi geleneği bulunmaktadır" şeklinde konuşmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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