Eski Sürücü Belgeleri İçin Son Gün: Yenileme Süresi Yarın Sona Eriyor

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre yarın mesai bitiminde sona eriyor. Bu nedenle, özellikle nüfus müdürlüklerinde artan yoğunluk dikkat çekerken, personel, vatandaşların işlemlerini tamamlamak için yoğun bir çaba içerisinde.

1 Ocak 2016 tarihinde başlayan süreçte, sürücü belgelerinin değişimi için daha önce üç kez uzatma yapılmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda düzenli olarak hatırlatmalarda bulundu.

Ancak, bu uyarılara rağmen birçok vatandaş, indirimli değişim için son iki günde nüfus müdürlüklerine akın etti. Yapılan araştırmalar, bu süre zarfında yalnızca 15 lira ödenerek belgelerin yenilenebildiğini ortaya koyuyor. Ancak, 1 Ağustos itibarıyla bu ücretin B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükseleceği ve eski ehliyetlerin geçersiz sayılacağı bilgisi vatandaşları tedirgin ediyor.

Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nde belge yenileyen Kadir Şen, randevulu olarak 10 dakikada işlemini tamamladığını ve sürecin hızlı ilerlemesinden memnun kaldığını ifade etti. Ebru Kızılyer ise yenileme işlemlerinin son güne kalmasının sebebinin mecburiyet olduğunu belirtirken, nüfus müdürlüklerinde görevli personelin artan yoğunluk altında mümkün olan en iyi hizmeti sunmaya çalıştığını dile getirdi.

Yenileme Sürecine Genel Bakış

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemelerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süreci 1 Ocak 2016'dan bu yana devam ediyor. Yeni sürücü belgelerinin uygulamaya girmesiyle, 1 Ocak 2016 öncesi alınan belgeler 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli oldu. Ancak sürücü belgelerinin bir süre geçersiz sayılma riski nedeniyle bu süre birkaç kez uzatıldı. İlk olarak süre 31 Aralık 2020, daha sonrasında 31 Aralık 2022 ve en son da 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Güncel Durum ve İstatistikler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son olarak 18 Kasım 2024 tarihinde eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan bilgilere göre, 28 Temmuz itibarıyla 2 milyon 482 bin 461 kişi hâlâ ehliyetini yenilemedi. Son beş ayda ise toplamda 2 milyon 930 bin 687 kişinin sürücü belgesi yenilendi.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin yarın mesai bitiminde sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin yarın mesai bitiminde sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştu.