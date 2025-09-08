Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş 97 yaşında vefat etti

Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş 97 yaşında vefat etti. 11 Eylül'de Meclis'te tören, cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde, defnedileceği yer Devlet Mezarlığı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:37
11 Eylül Perşembe günü Mecliste tören düzenlenecek

Cahit Karakaş, 97 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, hayatını kaybeden Karakaş için 11 Eylül Perşembe günü Mecliste tören düzenlenecek.

Törenden sonra Karakaş'ın naaşı, öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hayatı ve kariyeri

Bartın'da 1928 yılında dünyaya gelen Karakaş, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Berlin Teknik Üniversitesi'nde Su İnşaatı ve Su Ekonomisi alanında doktora yaptı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde yer alan Karakaş, Zonguldak milletvekili seçildi. 33. Hükümette Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkları görevlerini yürüten Karakaş, 17 Kasım 1977 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında TBMM Başkanlığı yaptı.

