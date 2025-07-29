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Eski TCMB Başkanı Süreyya Serdengeçti İçin TOBB ETÜ'de Anma Töreni

Eski TCMB Başkanı Süreyya Serdengeçti, TOBB ETÜ'de düzenlenen törenle anıldı. Ekonomiye kattığı değerler ve liderliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 16:34
Eski TCMB Başkanı Süreyya Serdengeçti İçin TOBB ETÜ'de Anma Töreni

TOBB ETÜ'de Süreyya Serdengeçti İçin Anma Töreni

Hayatını kaybeden eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Süreyya Serdengeçti için, görev yaptığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)'nde anlamlı bir tören düzenlendi.

Törene Katılım Yoğundu

Törene TOBB Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve birçok kişi katıldı. Yavuz, konuşmasında Serdengeçti'nin kariyerine ve ekonomiye olan katkılarına dikkat çekti.

Serdengeçti'nin Ekonomik Başarıları

1980'lerde Merkez Bankası'nda kariyerine başlayan Serdengeçti, döviz işlemleri ve rezerv yönetimi gibi kritik alanlarda görev üstlendi. TOBB ETÜ'deki konuşmasında Yavuz, 2001-2006 yılları arasında TCMB Başkanlığı dönemine değinerek, "2001 ekonomik krizi sonrası üstlendiği sorumlulukla Türkiye ekonomisinin yeniden güçlenmesine liderlik etmiştir. Enflasyonu çift hanelerden tek haneye düşüren süreci başlatmış, liradan altı sıfır atmanın olumlu etkilerini sağlamıştır," dedi.

Yavuz ayrıca, Serdengeçti'nin özel sektörle diyaloğa verdiği önemi ve cesur politikalar geliştirdiğini vurguladı. Serdengeçti, ekonomik kriz yönetimindeki kararlılığı ile Türkiye'nin en zor dönemlerinde bile umudu yeşertti.

TOBB ETÜ'deki Katkıları

Serdengeçti, 2006 yılında görev süresinin sona ermesinin ardından TOBB ETÜ'de öğretim görevlisi olarak gençlerle bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nda da önemli katkılarda bulundu. Bilgi gücünün insanı dönüştüren etkisine inanan Serdengeçti, sayısız öğrencinin yetişmesine yardımcı oldu.

Serdengeçti'nin Mirası

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Sarınay da, Türkiye'nin önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, Serdengeçti'nin Merkez Bankası'ndaki başarılarıyla herkesin takdirini kazandığını ifade etti. Törende, Serdengeçti ile yapılan bir röportajın yer aldığı video gösterildi ve TOBB ETÜ öğrencileri anılarını anlattı.

Serdengeçti'nin cenazesinin Maltepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Süreyya Serdengeçti Kimdir?

Süreyya Serdengeçti, 1979 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında TCMB Dış Borç Erteleme Bölümü'nde göreve başladı. Daha sonra 1982'den itibaren Döviz İşlemleri Müdürlüğünde görev alarak ABD'de yüksek lisans yaptı. 14 Mart 2001'de Merkez Bankası Başkanlığına atandı ve bu görevi 14 Mart 2006'da devretti. 2006 yılından itibaren TOBB ETÜ Ekonomi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapıyordu.

Hayatını kaybeden eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Süreyya Serdengeçti için...

Hayatını kaybeden eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Süreyya Serdengeçti için görev yaptığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB ETÜ) tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Süreyya Serdengeçti için...

Hayatını kaybeden eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Süreyya Serdengeçti için görev yaptığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB ETÜ) tören düzenlendi.

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