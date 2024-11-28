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Eski UCM Başsavcısı Bensouda, Tehditlerin Hedefi Olduğunu Açıkladı

Eski UCM Başsavcısı Bensouda, görevdeyken ailesiyle birlikte tehditlere maruz kaldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 01:32
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 01:32
Eski UCM Başsavcısı Bensouda, Tehditlerin Hedefi Olduğunu Açıkladı

Eski UCM Başsavcısı Bensouda, Tehditlerin Hedefi Olduğunu Açıkladı

Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, başsavcılık görevinde hassas konular üzerinde çalışırken kendisinin ve ailesinin doğrudan tehditlere maruz kaldığını bildirdi.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Bensouda, Londra'da katıldığı bir etkinlikte 2012-2021 yılları arasında yürüttüğü başsavcılık görevi sırasında yaşadığı tehdit ve kışkırtmaları paylaştı. Üzerinde çalıştıkları hassas dosyalar nedeniyle kendisi, ailesi ve danışmanlarının tehdit edildiğini vurguladı. Ancak buna boyun eğmediklerini ifade etti.

Bensouda, UCM'nin siyasi müdahale olmadan işlevlerini sürdürebilmesi gerektiğinin altını çizerken, "Karar alma süreçlerinde siyasi hesapların rol oynamasına izin verilmemeli." dedi.

Bensouda, UCM'yi oluşturan Roma Statüsüne imza atan devletlerin desteğinin, mahkemenin her türlü siyasi baskı ve manipülasyondan korunmasında hayati öneme sahip olduğunu da belirtti.

Mayıs ayında ortaya çıkan iddialara göre, Bensouda'nın İsrailli istihbarat teşkilatı Mossad'ın başındaki Yossi Cohen tarafından tehdit edildiği öne sürüldü. İddiaya göre, Cohen, İsrail'in Filistin topraklarında savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlediği nedeniyle UCM'de 2016'da başlayan ön inceleme sonucu 2021'de soruşturmaya dönüşen dosyayla ilgili Bensouda'yla defalarca görüşmüştü. Cohen'in, soruşturma nedeniyle Bensouda'yı tehdit edip, "Kendinizin ve ailenizin güvenliğini tehlikeye atacak şeylere bulaşmak istemezsiniz." dediği öne sürülmüştü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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