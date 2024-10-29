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Eski Üsküp Çarşısı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Kuzey Makedonya'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Eski Üsküp Çarşısı'nda gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:58
Eski Üsküp Çarşısı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Eski Üsküp Çarşısı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinliği

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Eski Üsküp Çarşısı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, Esnaf Derneği tarafından ZOR Derneği işbirliğiyle düzenlendi. Türk diplomatik temsilciliğinden Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un yanı sıra Esnaf Derneği Başkanı Bujar Dullovi ve ZOR Derneği Başkanı Hacer Sulooca, çarşı esnafı ve yerel halk etkinliğe katıldı.

Büyükelçi Ulusoy’un Mesajları

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bugün, gurur duyduğumuz bir gün" ifadesini kullandı. Etkinliği düzenleyen ve destek verenlere teşekkür eden Ulusoy, "Çarşının kalbindeki bu etkinliğin anlamı çok büyük. Gençlerimizin ellerinde bayraklarla geleceğimizin emin ellerde olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Dullovi'nin Vizyonu

Esnaf Derneği Başkanı Dullovi, etkinliğin bir başlangıç olduğuna dikkat çekerek, tüm milletlerin bayramlarını gelecekte de kutlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Performanslar

Etkinlik süresince, öğrenciler günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler okuyup keman ve saz dinletileri gerçekleştirdiler.

Çarşı Süslemeleri ve İkramlar

Etkinlikte, Eski Üsküp Çarşısı'nın çeşitli noktaları Türk bayraklarıyla süslendi. Çarşıyı ziyaret eden misafirlere Türk lokumu ikramı yapıldı.

Kuzey Makedonya'daki Eski Üsküp Çarşısı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik...

Kuzey Makedonya'daki Eski Üsküp Çarşısı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Kuzey Makedonya'daki Eski Üsküp Çarşısı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik...

Kuzey Makedonya'daki Eski Üsküp Çarşısı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı.

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