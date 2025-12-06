Eskil'de 25 Bin Ton Asfaltla 12 bin 215 Metre Yol Yenilendi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 25 bin ton sıcak asfaltla 12 bin 215 metre yol yenilendi. Başkan Mustafa Zavlak çalışmaları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:07
Aksaray'ın Eskil ilçesinde yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İlçe Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek son durumu aktardı.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren önceliklerinin vatandaşların daha güvenli ve daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak olduğunu belirten Zavlak, "Bu anlayışla ilçemizin dört bir yanında yol çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bozuk yolları yeniliyor, ihtiyaç duyulan bölgelere yeni ulaşım hatları kazandırıyoruz." dedi.

Başkan Zavlak: "Yol medeniyettir, hizmet gönül işidir"

Zavlak, son dönemde tamamlanan sıcak asfalt çalışmaları kapsamında ilçede toplam 12 bin 215 metre yolun yenilendiğini ve 25 bin ton sıcak asfalt döküldüğünü ifade etti. "İlçemize hayırlı uğurlu olsun," diye konuştu.

Çalışmalarda gece gündüz demeden görev alan ekip arkadaşlarına teşekkür eden Zavlak, Eskil için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

