Eskişehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlandı — Yılın Ahileri Ödüllendirildi

Eskişehir'de 38. Ahilik Haftası Vilayet Meydanı'nda kutlandı; yılın ahi ve diğer ödül alanlara plaketleri verildi, törene çok sayıda protokol üyeleri katıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:12
Vilayet Meydanı'nda törenle anıldı, ödüller sahiplerini buldu

Eskişehir'de 38. Ahilik Haftası dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda düzenlenen kutlama töreniyle Ahilik geleneği yaşatıldı. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Törende yılın ahisi seçilen Enbiya Akyol, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'den; yılın ahi bacısı Gülay Eriç ise Tepebaşı Meclis Üyesi Hasan Ünal'dan plaketlerini alıp şed kuşandı. Yılın onursal ahisi Metin Aydoğdu, yılın kalfası Yasin Albayrak ve yılın çırağı Begüm Baysak da plaketlerle ödüllendirildi.

Programda konuşan Ekrem Birsen, 38'incisi kutlanan Ahilik Haftası'nın tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını dileyerek, İslam ahlakının temel değerleri üzerine inşa edilmiş olan Ahilik sisteminin güzel ahlak ve kardeşlik temeli anlayışını çalışma ortamında ve çalışma hayatı dışında hassasiyetle uyguladığını ve buna bağlı olarak başarısını uzun yıllar sürdürdüğünü vurguladı.

Birsen, Anadolu'da Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın Selçuklu fütüvvetnamelerinde nasihat verici eserler kaleme aldığını, bu eserlerde yöneticilere halkın ihtiyacı hakkında bilgiler aktardığını ve ihtiyaçların karşılanmasına dair kaliteli ve ucuz ürünlerin üretilmesinin gerekli olduğunu belirtti. Ticari alanda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı alınması gereken tedbirleri anlattığını, Ahi Evran'ın insanların yemek, içmek, giyinmek, mesken edinmek gibi birçok şeye muhtaç olarak yaratıldığını ve meslekler arası iş bölümünün önemini vurguladığını söyledi.

Program Odunpazarı Mehter Takımı'nın konseriyle devam etti. Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal ile çok sayıda davetli katıldı.

