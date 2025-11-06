Eskişehir'de abartılı egzozlu araç trafikten men edildi — sürücüye ceza

Eskişehir Odunpazarı'nda 4 Kasım'da abartılı egzozlu araç Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından incelenip trafikten men edildi; sürücü A.Ş.'ye cezai işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:15
Odunpazarı'nda trafik ekipleri müdahale etti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 Kasım tarihinde seyir halinde olan, abartılı egzoza sahip bir otomobil polis ekipleri tarafından fark edildi. Sürücünün ve diğer vatandaşların rahatsızlığı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce araç üzerinde inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede araçta plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretlerini bulundurmamak, araçta teknik değişiklik yapmak ve abartılı egzoz bulundurmak gibi Karayolları Trafik Kanunu'na uygun olmayan uygulamalara rastlandı.

İnceleme sonucu, araç trafikten men edildi ve sürücü A.Ş. hakkında gerekli cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Olayla ilgili yetkililer, trafikte güvenliği tehlikeye atan teknik değişikliklere ve hukuka aykırı donanımlara karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

