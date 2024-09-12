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Eskişehir'de Ayçiçeği Tarlasındaki Obruk Alarmı

Çifteler'de tarım arazisinde oluşan obruk, bölgedeki su kaynaklarının yönetimi konusunda endişeleri artırdı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:34
Eskişehir'de Ayçiçeği Tarlasındaki Obruk Alarmı

Çifteler'de Obruk Olayı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan Sadıroğlu Mahallesi'nde, bir tarım arazisinde 5 metre çapında ve 20 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi.

Tarla Sahibi Durumu Açıkladı

Tarlanın sahibi Erkan Ceylan, ayçiçeği tarlasındaki obruğu fark ettiğinde paniğe kapıldığını belirtti. Ceylan, "İlk başta damla sulama ekipmanlarını toplamak için geldiğimde, tarlanın bir kısmında eksiklik gördüm. Daha sonra obruğu görünce çok korktum," ifadelerine yer verdi.

Yetkililer Harekete Geçti

Ceylan, durumu Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine ilettiğini ve Devlet Su İşleri (DSİ) uzmanlarının da olay yerine gelerek inceleme yaptığını ifade etti. "Ayçiçeği biçim dönemi de geldi. Eğer fark etmeseydik, biçerdöver bile içeri çekilebilirdi," dedi.

Önemli Uyarılar ve Gelecek Planları

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, bu obruğun Eskişehir'de bilinen üçüncü obruk olduğunu belirtirken, "Su kaynaklarımızın hoyratça kullanımı buralarda sorun yaratacak. Ayrıca, planlı üretim desteklerini artırmayı amaçlıyoruz," dedi.

Gümüş, çiftçilerin daha az su isteyen bitkileri tercih etmesi konusunda uyarılarda bulunarak, "Çiftçimiz daha çok kazanırken, suyu da idareli kullanarak obrukların oluşumunu önleyebileceğiz," şeklinde konuştu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında...

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında obruk oluştu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında...

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında obruk oluştu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında...

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında obruk oluştu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında...

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında obruk oluştu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında...

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında obruk oluştu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında...

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında obruk oluştu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında...

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında obruk oluştu.

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