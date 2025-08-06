Eskişehir'de Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Eskişehir Alpu'da Beton Mikserinin Devrilmesi Sonucu Yaralı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir beton mikseri, yol kenarına devrilerek sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Karacaören Mahallesi'nde, Nuri K. (41) idaresindeki 52 AEP 469 plakalı beton mikserinin şarampole yuvarlandığı bildirildi.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza sonrası, sürücü Nuri K. yaralanarak araçta sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine, bölgeye sağlık ekipleri, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Nuri K.’yi sıkıştığı yerden kurtararak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde beton mikserinin yol kenarına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde beton mikserinin yol kenarına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.