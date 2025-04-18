Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Eskişehir'de Konut Satışına Dair Müjdeli Açılamalar

Eskişehir'de ev sahibi olmak isteyenler veya yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentin popüler lokasyonlarından Gündoğdu Mahallesi'nde modern konut projesinin tanıtımını yaptı.

Açık Artırma ile Satışa Sunulacak

Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 25 konut ve 4 ticari alanı açık artırma yöntemiyle satışa sunacağı bilgisini paylaştı. Bu proje hem oturum amacıyla ev sahibi olmak isteyenler hem de geleceğe yönelik yatırım yapmak isteyenler için önemli fırsatlar barındırıyor.

Daire Seçenekleri ile Her Bütçeye Hitap Edilecek

Bu konut projeleri, 2+1, 3+1 ve 4+1 gibi farklı daire seçenekleri sunarak her bütçeye uygun fiyat aralıklarıyla dikkat çekiyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu satışların vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak ve yatırım fırsatları sağlamak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Başvuru Süreci ve İhaleye Katılım

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini en geç 7 Mayıs 2025 saat 12.00'ye kadar Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi'nden temin etmeleri gerektiği belirtildi. Şartnamede dairelerin tüm özellikleri, muhammen bedelleri ve ihale süreci hakkında detaylı bilgiler yer alacak.

Eskişehir'de konut sahibi olmayı hedefleyenler için bu fırsat kaçırılmamalı!