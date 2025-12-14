DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.853.594,82 -0,2%

Eskişehir'de ÇEDES ile Öğrenciler Manevi Değerlerle Buluştu

Eskişehir’in Odunpazarı ve Sivrihisar ilçelerinde yürütülen ÇEDES projesi kapsamında öğrenciler cami ve okullarda din görevlileriyle bir araya gelerek manevi değerler hakkında bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:33
Eskişehir'de ÇEDES ile Öğrenciler Manevi Değerlerle Buluştu

Eskişehir'de ÇEDES projesiyle öğrenciler manevi değerlerle buluştu

Eskişehir’in Odunpazarı ve Sivrihisar ilçelerinde düzenlenen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi etkinliklerinde, ilkokul ve lise öğrencileri cami ve okullarda din görevlileriyle bir araya gelerek manevi değerler hakkında bilgilendirildi.

Proje, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Eskişehir genelinde sürdürülüyor. Odunpazarı ve Sivrihisar ilçe müftülükleri koordinesinde gerçekleştirilen programlarda öğrenciler hem okullarında ziyaret edildi hem de tarihi camilerde misafir edildi. Buluşmalarda din görevlileri, gençlere güvenilir birey olma, ibadet bilinci ve milli-manevi değerlerin önemi üzerine önemli paylaşımlarda bulundu.

Kılıçarslan İlkokulu'nda güvenilir insan olma bilinci

Odunpazarı Müftülüğü faaliyetleri kapsamında ilk durak Kılıçarslan İlkokulu oldu. Okulda öğrencilerle buluşan Odunpazarı Müftülüğü’ne bağlı Büyükdere Camii din görevlisi Zafer Altın, çocuklara toplumda güvenilir bir birey olmanın önemini anlattı. Altın, sunumunda Hz. Peygamber’in hayatından örnekler vererek "El-Emin" sıfatının ve dürüstlüğün toplumsal hayattaki yerine dikkat çekti.

Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Basma Camii'nde ağırlandı

Odunpazarı ayağındaki bir diğer etkinlikte Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Odunpazarı Müftülüğü’ne bağlı Basma Camiinde ağırlandı. Öğretmenleri Ali Aksoy refakatinde camiye gelen öğrencileri, din görevlisi İbrahim Gökalp karşıladı. Camide gerçekleştirilen manevi programda gençlere cami kültürü ve değerler eğitimi verildi. Etkinlik, yapılan sohbetin ardından öğrencilere sunulan ikramlarla sona erdi.

Sivrihisar Ulu Cami’de "Vakti Kuşanmak" buluşması

Sivrihisar'da ise Müftülük ile Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü iş birliğinde tarihi atmosferde anlamlı bir program düzenlendi. ÇEDES projesi kapsamında "Vakti Kuşanmak" temasıyla tarihi Sivrihisar Ulu Camide gerçekleştirilen yatsı namazı buluşmasına öğrenciler, veliler, okul müdürü ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Namazın ardından cemaate seslenen Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak, "Gençlikte Kulluk Bilinci ve İbadetin Önemi" konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlerin gelecekteki rolüne vurgu yapılan program, katılımcılara yapılan ikramlarla son buldu.

PROJENİN ODUNPAZARI AYAĞINDAKİ BİR DİĞER ETKİNLİKTE İSE ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİ...

PROJENİN ODUNPAZARI AYAĞINDAKİ BİR DİĞER ETKİNLİKTE İSE ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ODUNPAZARI MÜFTÜLÜĞÜ’NE BAĞLI BASMA CAMİİ’NDE AĞIRLANDI.

PROJENİN ODUNPAZARI AYAĞINDAKİ BİR DİĞER ETKİNLİKTE İSE ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİ...

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kabuk Değiştiriyor: Dev Projelerle Metro ve Kentsel Dönüşüm
2
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri: Astım ve KOAH Hastalarına Şifa
3
Tır Kontrolden Çıktı: Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde 1 Yaralı
4
Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezinde Akupunkturle Ağrıya Çözüm
5
Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Ailenin Maskotu Oldu
6
ÇEDES Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde Buluştu
7
Uzmandan Aşı Uyarısı: Evcil Kedi ve Köpekler Zararlı Değil

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama