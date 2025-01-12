Eskişehir'de Cinsel Taciz İddiasıyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de Cinsel Taciz İddiasıyla Tutuklama

Eskişehir'de, cinsel taciz ve istismar iddiasıyla gözaltına alınan İ.Y., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Seyitgazi ilçesinde yaşayan yaşı küçük mağdur N.A.'ya cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, İ.Y. hakkında "Çocuğa karşı cinsel taciz ve sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılığın İtirazı ve Tutuklama Kararı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılığın itirazı sonucu İ.Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı.