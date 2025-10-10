Eskişehir'de çocuğa falçata saldırısı: Sanığa 44 yıla kadar hapis talebi

Eskişehir'de Habib Kara'nın 1,5 yaşındaki çocuğu falçatayla yaraladığı iddiasıyla 23-44 yıl hapis talep edildi; duruşma ertelendi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 21:01
Duruşma

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Habib Kara tekerlekli sandalyeyle getirildi. Duruşmada yaralanan çocuğun ailesi, komşular ve taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Kara'nın "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "nitelikli yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 23 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Avukatın açıklaması

Müşteki avukatı İsmail Doğancan Çıra, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin olay günü müvekkilinin evine geldiğini ve kendi ailesinden 10 milyon lira istediğini söyledi. Çıra, şüphelinin fırın işlettiğini ve müvekkilin köpeklerine sık sık ekmek getirdiğini belirtti.

Çıra, şüphelinin elindeki poşeti köpeklerin önüne attıktan sonra eve girip, evde koltukta oturan müvekkilinin oğlunun boğazına falçata dayadığını ve bir not göstererek "Bu abimin numarası, abimi ara, eğer abim 10 milyon lira vermezse senin çocuğunu öldüreceğim" dediğini aktardı. Müvekkilinin abisini aramaya çalıştığı sırada yaşanan arbede esnasında müvekkilin çocuğunu kurtarmaya çalıştığını, ancak çocuğun boğazının kesildiğini ifade etti.

Çıra, şüphelinin olay yerinden kaçtıktan sonra kendi evine gidip doğal gaz vanalarını açarak patlama girişiminde bulunduğunu, ardından evi ateşe verip binanın terasından atlayarak intihara teşebbüs ettiğini belirtti.

Olayın ayrıntıları

Kentte börekçi dükkanı işleten Habib Kara, Ocak ayında çocukluk arkadaşı İsmail Y.'nin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine gidip, İsmail ve Sibel Y. çiftinin 1,5 yaşındaki oğlunun boğazına falçata dayayarak İsmail Y.'den ağabeyi Nurettin Kara'yı arayıp kendisi için 10 milyon lira istemesini talep ettiği iddia edildi.

İddialara göre, İsmail Y.'nin telefonu kapatan abisiyle yaşanan tartışma sırasında müvekkili çocuğunu kurtarmaya çalışırken sanık falçatayı çocuğun boğazına çekerek yaraladı. Kara'nın daha sonra evden kaçtığı, Şirintepe Mahallesi'ndeki evinde doğal gaz vanalarını açıp evi patlatmaya çalıştığı, ardından evi ateşe verip terastan atlayarak intihara teşebbüs ettiği bildirildi.

Olayda yaralanan Habib Kara ile 1,5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı; Kara taburcu edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

