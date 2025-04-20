Eskişehir'de Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de, kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayı ile ilgili başlattıkları çalışmada, şüphelilerin bir kişiden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para aldığını tespit etti.

Yürütülen soruşturmada, dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli güvenliği sağlamak amacıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 7 burma bilezik, 10 çeyrek altın, altın taşlı bileklik, beyaz altın broş, 1 gram altın, altın gerdanlık ve 2 altın küpe ele geçirildi.

Ayrıca, araçta bulunan 1 kurusıkı tabancaya ilişkin olarak şüphelilerden birine 11 bin 977 lira ceza kesildi. El konulan ziynet eşyaları ise sahibine geri teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Eskişehir'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 7 burma bilezik, 10 çeyrek altın, altın taşlı bileklik, beyaz altın broş, 1 gram altın, altın gerdanlık ve 2 altın küpe ele geçirildi.