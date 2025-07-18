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Eskişehir'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de eski kız arkadaşını bıçakla öldüren A.S., tutuklandı. Olayın detayları ve mağdurun çocukları koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 19:23
Eskişehir'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Dehşet Anları: Cinayet Şüphelisi Tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Güllük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eski kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli A.S. (37) tutuklandı. Olay, 4 çocuk annesi ve yabancı uyruklu S.S.K. (29) ile eski erkek arkadaşı arasında çıkan tartışma sonucu gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüşürken, A.S., S.S.K.'nın boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. Genç kadının hareketsiz yattığını fark eden komşuları, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, S.S.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından S.S.K.'nın cesedi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Merhum genç kadının özel gereksinimli 4 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Şüphelinin Yakalanması

Polis, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek cinayet şüphelisi A.S.'yi Sakarya ilinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü ve ardından Eskişehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından A.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü.

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