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Eskişehir'de Geri Dönüşüm Tesisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Tesis büyük hasar gördü.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:42
Eskişehir'de Geri Dönüşüm Tesisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen kontrol altına alındı. Yangının, Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi içerisindeki Gümüşhane Sokak'ta yer alan tesisin atıkların bulunduğu depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

Yangının ihbar edilmesi üzerine, Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin cansiparane çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, tesisin bahçesindeki bir kamyon ve iş makinesinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. İtfaiye ekipleri olayın ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın Esnafın Desteğini Aldı

Aynı bölgede esnaflık yapan Sezgin Dalgıç, yangın haberinin ardından bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarına destek verdiklerini aktardı. Dalgıç, "İçeride bir kamyon yandı. Yan taraftaki prefabrik konteyner üretimine ait paneller de alevler altında kaldı. Yangın, tesisin camlarını patlattı. Eğer alevler, içeride bulunan boya, tiner gibi malzemelere ulaşabilseydi, durum çok daha kötü olabilirdi." diye konuştu.

Yangının sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı; ancak olayla ilgili olarak araştırmalar devam ediyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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