Eskişehir'de Hakeme Saldırı: Birlikspor-Eskişehir Kolej Maçı Kamerada

Eskişehir'de Birlikspor ile Eskişehir Kolej arasında oynanan amatör küme karşılaşmasında hakeme yönelik saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın detayları

30 Kasım 2025 tarihinde oynanan karşılaşma sırasında orta hakem Mesut Eren'e karşı Birlikspor teknik heyeti tarafından saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrasında kanlar içinde kalan hakemi rakip oyuncular ve heyeti kurtardı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle hakem sahadan çıkartılarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Soruşturma ve gözaltı

Olay sonrasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

