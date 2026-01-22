Eskişehir'de Hayvanseverler Belediye Önünde Eylem: Yaşam Alanları Gönüllülere Açılmalı

Eskişehir’de hayvanseverler, Doğal Yaşam Alanı’ndaki iddiaları protesto ederek yaşam alanlarının gönüllülere açılmasını ve sorumluların göreve çağrılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 22:19
Eskişehir'de hayvanseverler belediye önünde toplandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan hayvanseverler, Akpınar Mahallesi'ndeki Doğal Yaşam Alanında gündeme gelen iddiaları protesto etti. Dün ortaya atılan, aç ve susuz bırakılan onlarca köpeğin birbirini parçaladığı yönündeki iddialarla ilgili soruşturma halen sürüyor.

Basın açıklamasını Nesrin Çiçek yaptı

Hayvanseverler adına konuşan Nesrin Çiçek, yetkililere seslenerek bu tür görüntülerin son bulması gerektiğini vurguladı. Çiçek, "Gelin, herkesin yüreğini sızlatan ve bu yüzyıla yakışmayan görüntüleri el birliğiyle ortadan kaldıralım. Lütfen yaşam alanlarını gönüllülere açın" dedi.

İddialar: Altyapısız taşıma ve yetersiz bakım

Çiçek, açıklamasında şehirde yapılan uygulamalara ilişkin eleştirilerde bulundu: "Yaşam alanları, 2028 yılına kadar kanunen süresi olan alanlardır. Peyderpey altyapısı oluşturularak hayvanlar yaşam alanlarına alınması gerekirken; ilçelerden gelen, hiçbir şekilde altyapısı olmayan küçük arabalara 25 tane köpeğin sığdırıldığı, saman balyası ipleriyle bağlanarak yaşam alanlarına getirildiğini biliyoruz."

Çiçek, ayrıca Tepebaşı Bakım Evi ve Odunpazarı Bakım Evi'nin kısırlaştırma merkezi olarak daha verimli olması gerektiğini belirterek, sokak hayvanlarının şehir içinden sürgün edilmesine yönelik uygulamaları eleştirdi.

Talepler: STK'lar, gönüllüler ve iş dünyasına çağrı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne (EOSB) ve kentteki iş insanlarına seslenen Çiçek, STK'lar, gönüllüler ve iş insanlarıyla birlikte hareket edilmesini istedi: "STK'lar, gönüllüler, iş adamları, ocak başkanlarıyla gelin, şu herkesin yüreğini sızlatan ve bu yüzyıla yakışmayan görüntülerini el birliğiyle ortadan kaldıralım."

Çiçek, ayrıca yetkililere doğrudan çağrı yaparak şunları söyledi: "Ayşe Ünlüce'ye de sesleniyorum: Lütfen yaşam alanını gerçek sahiplerine, işin ehli olanlara, kırsal hizmet yapanlara, kısırlaştırmayı başarabilenlere teslim edin, günlük besleme yapanlara istişare edecek toplantılar yapın ve kaldırın."

Hayvanseverler eylemde, yaşam haklarının korunması, mevcut barınakların altyapısının güçlendirilmesi ve gönüllülerin sürece dahil edilmesi yönündeki taleplerinin takipçisi olacaklarını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

