Kayseri Büyükşehir’den kırsala 1 milyar 675 bin 89,08 TL’lik yatırım: 2025’te yol, altyapı ve tarım hamlesi

Kayseri Büyükşehir’den kırsala 1 milyar 675 bin 89,08 TL’lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2025 yılında kırsal mahallelerde yol, altyapı, tarım, hayvancılık ve sosyal donatı alanlarında kapsamlı bir yatırım programı uyguladı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yürütülen çalışmaların toplam yatırım tutarı 1 milyar 675 bin 89,08 TL olarak açıklandı.

Yol ve altyapı çalışmaları

Büyükşehir, ilçelerde yol yapım ve bakım çalışmalarına öncelik verdi. 33 farklı lokasyonda 211 bin 433 ton sıcak asfalt serildi; sıcak asfaltın maliyeti 555 milyon 37 bin TL olarak kaydedildi. Ayrıca 165,89 kilometre 1. kat sathi kaplama için 243 milyon 611 bin TL, 317,39 kilometre 2. kat sathi kaplama için 87 milyon 478 bin TL harcandı.

Bakım ve onarım kapsamında 50 bin 222 ton asfalt yama yapıldı ve bu iş için 118 milyon 168 bin TL harcandı. İlçelerde 6,8 kilometre yeni yol yapıldı (maliyet: 29 milyon 371 bin TL). Tarımsal arazilere ulaşımı kolaylaştırmak için 25 bin 16 kilometre arazi yolu reglaj ve düzeltme çalışması gerçekleştirildi (maliyet: 30 milyon 19 bin TL).

Yol genişletme ve güvenlik çalışmalarında 273,80 kilometre kumlama (maliyet: 74 milyon 450 bin TL), 4 bin 572 metre koruge boru döşeme (maliyet: 6 milyon 858 bin TL), 307 adet prefabrik menfez ve sanat yapıları için 20 milyon 921 bin TL yatırım yapıldı. Güvenlik donanımları kapsamında 11 bin 100 metre otokorkuluk (maliyet: 14 milyon 29 bin TL), 11 bin 133 adet CTP yol kenar dikmesi (maliyet: 3 milyon 239 bin TL), 3 bin 672 adet kar direği (maliyet: 5 milyon 67 bin TL) yerleştirildi.

Trafik güvenliği için 8 bin 833 adet düşey işaretleme levhası monte edildi (maliyet: 9 milyon 715 bin TL). 350 kilometrelik yolda yatay işaretleme yapıldı; bu çalışmada 98.450 kilogram boya kullanıldı ve maliyeti 8 milyon 860 bin TL olarak bildirildi. İlçelerde yol yapım çalışmalarına 2025 yılında toplam 1 milyar 206 bin 799 bin 780,94 TL yatırım yapıldı.

Kilitli parke, sosyal tesis ve kentsel donatılar

Kırsal mahallelerde 290 bin 917 metrekare kilitli parke döşendi (maliyet: 85 milyon 928 bin TL). İlçe belediyelerine Büyükşehir tesislerinde üretilen 85 bin 335 metrekare parke desteği sağlandı (maliyet: 22 milyon 528 bin TL).

Sosyal ihtiyaçlara yönelik 24 yeni sosyal tesis (köy fırını, taziye evi vb.) yapıldı (maliyet: 20 milyon 603 bin TL) ve mevcut yapılarda 37 tadilat projesi gerçekleştirildi (maliyet: 20 milyon 913 bin TL). Mezarlık ihtiyaçları kapsamında 2 bin 534 betonarme mezar yapıldı (maliyet: 28 milyon 215 bin TL).

Toplumsal yaşamı desteklemek için 76 çocuk parkı inşa edildi (maliyet: 48 milyon 697 bin TL). Mezarlıklar, camiler ve okullar için 14 bin 604 metre betonarme duvar yapıldı (maliyet: 56 milyon 33 bin TL). Gençlere yönelik 30 halı saha projesine 48 milyon 931 bin TL yatırım yapıldı. Parklar, camiler ve sosyal alanlar için 504 kamelya ve 647 bank teminiyle birlikte 2.035 masa ve 11 bin 10 sandalye desteği sağlandı (toplam maliyetler ilgili kalemlerde belirtilmiştir). Kilitli parke döşeme ve muhtelif inşaat işleri kapsamında 2025 yılı toplam yatırım bedeli 350 milyon 245 bin 457,66 TL oldu.

Tarımsal yatırımlar ve destekler

Tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımlar da dikkat çekici düzeyde gerçekleşti. 28 kapalı sulama tesisi projesi hayata geçirildi (maliyet: 43 milyon 364 bin TL), ayrıca 4 açık sulama tesisi ile su kayıpları azaltıldı (maliyet: 6 milyon 527 bin TL).

Köy çeşmelerinin akar hale getirilmesi amacıyla 259 lokasyonda drenaj yapıldı; bu çalışmada 65 bin 232 metre boru kullanıldı (maliyet: 21 milyon 571 bin TL). Çiftçilere yönelik 6 proje kapsamında nohut, mercimek, buğday, arpa ve gübre destekleri verildi (maliyet: 12 milyon 526 bin TL).

Hayvancılığı desteklemek için 4 canlı hayvan destek projesi (arı, manda, koyun, damızlık arı) uygulandı (maliyet: 13 milyon 62 bin TL). 9 bin 629 vatandaşa hayvancılıkta yüzde 50 su desteği sağlandı (maliyet: 19 milyon 42 bin TL). Ziraat odaları ve çiftçilere yönelik makine-ekipman destekleri için 13 proje gerçekleştirildi (maliyet: 4 milyon 508 bin TL).

Yenilenebilir enerji ve su temini yatırımları kapsamında 10 güneş paneli ve hayvan içme suyu tesisi yapıldı (maliyet: 9 milyon 728 bin TL). Hayvancılıkta su ihtiyacını karşılamak amacıyla 565 adet seyyar su teknesi (sac sıvat) dağıtıldı (maliyet: 2 milyon 810 bin TL); ayrıca 889 adet beton sıvat temin edilerek yapımı gerçekleştirildi (maliyet: 4 milyon 445 bin TL). Tarımsal yatırımlar ve desteklerin 2025 yılı toplam bedeli 118 milyon 44 bin 661,48 TL olarak açıklandı.

Hizmetlerde organizasyonel ve teknik gelişmeler

2025'te Yahyalı Asfalt Plenti protokolle daha işlevsel hale getirildi, Yol Yönetmeliği hazırlanarak belirsizlikler giderildi ve kırsal mahalle yollarında PMT kullanılmaya başlandı. Kırsal araç filosuna 20 yeni kamyon kazandırıldı. Yüklenici eliyle projeli yol yapımına ağırlık verildi ve Sultan Sazlığı’nda ekosistem dostu asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Talepler yerinde incelendi, muhtarlık ziyaretleri yapıldı ve istişare yöntemi benimsendi.

Sonuç olarak, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılı içinde kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaların toplam yatırım tutarı 1 milyar 675 bin 89,08 TL olarak kayıt altına alındı ve kırsal altyapı, tarım ile sosyal donatılarda kapsamlı ilerleme sağlandı.

