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Eskişehir'de İki Katlı Evde Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 23:35
Eskişehir'de İki Katlı Evde Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de Yangın Paniği!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Alanönü Mahallesi Kolbaşı Sokağı'nda bulunan iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangının Nedeni Henüz Belirsiz

Yangın, evde kimsenin olmadığı bir sırada, henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri hızla sevk edildi.

Mahalle Sakinleri Müdahale Etti

Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ekipler evde soğutma çalışması da gerçekleştirdi. Yangına tanıklık eden mahalle sakini Ahmet Tüzük, alevlerin ekiplerin erken müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındığını ifade etti.

Tüzük, "Bahçeden müdahale ettik. İtfaiye gelene kadar hızını yavaşlattık," diyerek, yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını anlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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