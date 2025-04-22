Eskişehir'de Kovalamaca: 'Dur' İhtarına Uymayan 3 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç içindeki 3 şüpheli, gerçekleşen kovalamaca sonucunda yakalandı.

Kent merkezinde gerçekleştirilen uygulama esnasında, 26 AKU 027 plakalı hafif ticari araç durdurulmak istendi. Araçta bulunup hakkında arama kararı olduğu tespit edilen Y.G. (21) ile ismi henüz öğrenilemeyen iki kadın, polisin 'dur' ikazına aldırış etmeden kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında şüphelilerin bulunduğu araç, Çamlıca Mahallesi’nde, Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda kaldırıma çıkarak bir aydınlatma direğine çarptı. Bu esnada, polis ekipleri yaptığı operasyonla araçtaki 3 zanlıyı yakaladı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araçtaki 3 şüpheli, kovalamacayla yakalandı.

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araçtaki 3 şüpheli, kovalamacayla yakalandı.