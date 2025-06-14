Eskişehir'de Kredi İçin Bankayı Tüfekle Tehdit Eden Şüpheli Adliyede

Eskişehir'de Banka Soygunu Girişimi: Pompalı Tüfekle Tehdit

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kredi çekmek amacıyla girdiği bankada pompalı tüfekle tehditte bulunduğu iddia edilen S.T., adliyeye sevk edildi.

Olay, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'ndaki bir banka şubesinde meydana geldi. S.T. (56) bankaya giderek, borcu olduğunu ve kredi çekmek istediğini belirtip banka görevlisine tüfeğini doğrulttu. Bu durum karşısında bankadaki çalışanlar ve müşteriler büyük bir panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, S.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Bu tür olayların artış göstermesi, vatandaşların güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Yetkililer, benzer durumların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini arttırma hedefinde.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde girdiği bankada kredi çekmek istediği iddia edilen şüpheli, tüfekle tehditte bulununca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde girdiği bankada kredi çekmek istediği iddia edilen şüpheli, tüfekle tehditte bulununca polis ekiplerince gözaltına alındı.