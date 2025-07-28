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Eskişehir'de Market Sahibi Palayla Saldırıya Uğradı, Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de dondurma değiştirmeyi reddeden market sahibine palayla saldıran zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 14:55
Eskişehir'de Market Sahibi Palayla Saldırıya Uğradı, Zanlı Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Erenköy Mahallesi Yamantürk Sokak'ta bir markette gerçekleşen olayda, A.İ. adlı şahıs, satın aldığı dondurmanın eridiğini gerekçe göstererek değiştirilmesini istedi. Ancak market sahibi R.B. (60), bu talebi reddetti.

Palayla Saldırı

Talebinin geri çevrilmesi üzerine sinirlenen A.İ. market sahibine palayla saldırmaya başladı. R.B. ise kendini korumak için yanında bulunan vantilatörle karşılık verdi. Olayın ardından güvenlik kameraları saldırı anını kaydetti.

Polis Müdahalesi ve Adli Süreç

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, A.İ.'yi gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından zanlı, sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı.

Bu olay, dondurma değişimi gibi basit bir mesele yüzünden yaşanan şiddeti bir kez daha gündeme getirdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde önceki gün müşterisinin eriyen dondurmasını değiştirmeyi...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde önceki gün müşterisinin eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddettiği iddiasıyla palalı saldırıya uğrayan market sahibi Ramazan Bulut, açıklamada bulundu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde önceki gün müşterisinin eriyen dondurmasını değiştirmeyi...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde önceki gün müşterisinin eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddettiği iddiasıyla palalı saldırıya uğrayan market sahibi Ramazan Bulut, açıklamada bulundu.

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