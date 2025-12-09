DOLAR
Eskişehir'de Mevsimin İlk Karı: Mihalıççık Beyaza Büründü

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine mevsimin ilk karı yağdı; boş araziler ve ağaçlar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 22:56
İlçede oluşan manzara, vatandaşları sevindirdi

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde mevsimin ilk karı etkili oldu ve çevreyi beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından boş araziler ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı; ortaya çıkan görüntüler ilçeyi kartpostala çevirdi.

Son yıllarda yağışların azalması nedeniyle kar, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Ortaya çıkan kartpostallık manzara, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

