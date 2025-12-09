Eskişehir'de Mevsimin İlk Karı: Mihalıççık Beyaza Büründü
İlçede oluşan manzara, vatandaşları sevindirdi
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde mevsimin ilk karı etkili oldu ve çevreyi beyaza bürüdü.
Kar yağışının ardından boş araziler ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı; ortaya çıkan görüntüler ilçeyi kartpostala çevirdi.
Son yıllarda yağışların azalması nedeniyle kar, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.
Ortaya çıkan kartpostallık manzara, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
