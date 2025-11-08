Eskişehir'de Minyatür Araba Koleksiyonculuğu Her Yaştan İlgi Topluyor

Şehirde küçük modeller büyük tutkular doğuruyor

Eskişehir'de vatandaşlar, yeni bir hobi olarak minyatür araba koleksiyonculuğu'nu seçiyor ve yüzlerce modeli bir araya getiriyor.

Bu yeni nesil hobi, çocuklardan 60 yaşındaki yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubunu kapsıyor. Ülke ve model çeşitliliği sayesinde hobi sahipleri hayallerindeki aracı minyatür olarak bulabiliyor; birçok kişi kendi sahip oldukları aracın minyatürünü arayışa giriyor.

"Çocuklar da var 60 yaşındaki amcalar da"

Her yaştan vatandaşın bu hobiye başladığını aktaran İsmail Meşedalı,

"Çocukların ilgisi, özellikle erkek çocukların ilgisi çok yüksek. Sadece bunu çocuk olarak da düşünmeyelim. Ben 36 yaşında bir insan olarak ben de yapıyorum. Emin olun 60 yaşında gelen amcalar da var. Hani artık nasıl diyeyim yani elinizde aldığınızdaki hissiyat mı diyeyim buna? Yoksa ne bileyim görsel bir doygunluk seviyesi mi diyeyim? Bir şekilde insanlar bir yerden bir taneyle başlayıp devamını sürdürüyor ve hastalık çığırına geliyor yani"

"50’den alıp örnek veriyorum 1500’e kadar araba var"

Hobinin ekonomik yelpazesine değinen Meşedalı,

"Bu hobinin geniş bir ekonomik yelpazeye sahip olduğunu aktaran Meşedalı, 50’den alıp örnek veriyorum 1500’e kadar araba var. Biraz kişinin geliriyle alakalı olan bir durum. Ama her insan başlayabilir. Arabaların kendine ait tarzları var. Japonları sevenler var, Alman grubunu sevenler var. Amerikan klasik sevenler var. Onda da bütün markalar bütçeye göre değişiyor. Premium arabalar var. Regulerler biraz daha çocuklara yönelik uygun fiyatlı. Yani her bütçeden her şekilde başlanabilir" şeklinde konuştu.

"Ama belli bir noktadan sonra da ’hastalık’ konumuna geliyor"

Hobinin ilerleyen süreçte takıntıya dönüşebileceğini söyleyen Meşedalı,

"İnsanlar kendilerine böyle bir uğraş edinmek için çok güzel bir şey. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Ama belli bir noktadan sonra da ’hastalık’ konumuna geliyor. Buna dikkat edelim diyorum" ifadelerini kullandı.

"Şahin zaten ülkemizin vazgeçilmezi"

Son olarak hangi modellerin daha çok ilgi gördüğünü anlatan Meşedalı,

"Az önce bir tane marka otomobil soran arkadaşım vardı ama ne yazık ki yok. Mesela Broadway soran var, Toros soran var, Şahin zaten ülkemizin vazgeçilmezi. Yani işte çok zor. Özellikle kendini kanıtlamış markalarda, bizim ülkemizde arabalarını üretme ihtimalleri yok. Çünkü dünyaya satıldığı için bir ülke için özel olarak araba üretmezler. Henüz yok. İnşallah çıkar, bekleriz yani"

