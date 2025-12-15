DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Eskişehir'de Okul Çıkışı Dehşeti: 12 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Tepebaşı'nda Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi U.D., okul çıkışında kasık bölgesinden bıçaklandı; Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:17
Eskişehir'de Okul Çıkışı Dehşeti: 12 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Eskişehir'de Okul Çıkışı Dehşeti: 12 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Tepebaşı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çivan Sokak üzerinde, Namık Kemal Ortaokulu'ndan çıkan U. D. isimli 12 yaşındaki çocuk, okul çıkışı sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, U. D.'nin yanında elektrikli bisikletle gelen şahıslar tarafından, henüz belirlenemeyen bir nedenle kasık bölgesinden bıçaklanması sonucu yaralanan çocuk, olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Sivil vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer, U. D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Olayı gerçekleştiren şahısların kimliklerinin belirsiz olduğu, şüphelilerin yine yaşı küçük olabileceğinin değerlendirildiği, konuya ilişkin polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı belirtildi.

Gelişmeler geldikçe bildirilecektir.

ESKİŞEHİR'DE OKULDAN ÇIKARKEN KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN BIÇAKLANAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK...

ESKİŞEHİR'DE OKULDAN ÇIKARKEN KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN BIÇAKLANAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI.

ESKİŞEHİR'DE OKULDAN ÇIKARKEN KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN BIÇAKLANAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Devlet Bahçeli: Türk Dili Milli Varlığın Temel Sütunudur

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi