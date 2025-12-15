Eskişehir'de Okul Çıkışı Dehşeti: 12 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Tepebaşı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çivan Sokak üzerinde, Namık Kemal Ortaokulu'ndan çıkan U. D. isimli 12 yaşındaki çocuk, okul çıkışı sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, U. D.'nin yanında elektrikli bisikletle gelen şahıslar tarafından, henüz belirlenemeyen bir nedenle kasık bölgesinden bıçaklanması sonucu yaralanan çocuk, olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Sivil vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer, U. D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Olayı gerçekleştiren şahısların kimliklerinin belirsiz olduğu, şüphelilerin yine yaşı küçük olabileceğinin değerlendirildiği, konuya ilişkin polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı belirtildi.

Gelişmeler geldikçe bildirilecektir.

