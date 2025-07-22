Eskişehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Eskişehir'de Orman Yangını Çıkmıştır
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Büyükyayla Mahallesi yakınlarında henüz belirlenmeyen bir nedenle
ortaya çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangının başlangıç saati 10.30 olarak kaydedildi.
Yangına Hızla Müdahale Ediliyor
İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Vali Hüseyin Aksoy, yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildiğini açıkladı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin sayısı ve donanımı dikkat çekiyor:
- 3 helikopter
- 1 uçak
- 14 arazöz
- 2 su ikmal aracı
- 3 dozer
- 1 grayder
- 1 beko loder
- 1 vinç
- 2 TOMA
- 1 ambulans
- 112 Acil Sağlık
Ayrıca, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlardan toplam 119 personel çalışmalara katılmaktadır. Tüm kurumların işbirliğiyle yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf edilmektedir.
Vatandaşlara Uyarı
Vali Aksoy, yangından etkilenen tüm hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, vatandaşlardan bu sıcak günlerde orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle rica etti.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.