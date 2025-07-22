DOLAR
40,42 -0,08%
EURO
47,35 -0,18%
ALTIN
4.401,36 0,22%
BITCOIN
4.786.780,16 -1,18%

Eskişehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına çok sayıda ekip katılıyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 12:04
Eskişehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Eskişehir'de Orman Yangını Çıkmıştır

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Büyükyayla Mahallesi yakınlarında henüz belirlenmeyen bir nedenle
ortaya çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangının başlangıç saati 10.30 olarak kaydedildi.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Vali Hüseyin Aksoy, yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildiğini açıkladı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin sayısı ve donanımı dikkat çekiyor:

  • 3 helikopter
  • 1 uçak
  • 14 arazöz
  • 2 su ikmal aracı
  • 3 dozer
  • 1 grayder
  • 1 beko loder
  • 1 vinç
  • 2 TOMA
  • 1 ambulans
  • 112 Acil Sağlık

Ayrıca, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlardan toplam 119 personel çalışmalara katılmaktadır. Tüm kurumların işbirliğiyle yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf edilmektedir.

Vatandaşlara Uyarı

Vali Aksoy, yangından etkilenen tüm hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, vatandaşlardan bu sıcak günlerde orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle rica etti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Deniz Feneri Derneği Gazze'ye Kurbanlık Konserve Gönderiyor
2
Bursa'da Çetkinler Suç Örgütü Operasyonu: 19 Zanlı Yakalandı
3
CHP, Proje Okul Yönetmeliği'nin İptali İçin Danıştay'a Başvurdu
4
Şırnak'ta Taşlı Araziler Tarıma Kazandırılıyor, Köy Yolları Asfaltlanıyor
5
Eskişehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
6
Muş'ta Tarihi Murat Paşa Camisi Yeniden İbadete Açılıyor
7
Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 9 Araç Karıştı

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek