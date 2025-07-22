Eskişehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Eskişehir'de Orman Yangını Çıkmıştır

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Büyükyayla Mahallesi yakınlarında henüz belirlenmeyen bir nedenle

ortaya çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangının başlangıç saati 10.30 olarak kaydedildi.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Vali Hüseyin Aksoy, yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildiğini açıkladı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin sayısı ve donanımı dikkat çekiyor:

3 helikopter

1 uçak

14 arazöz

2 su ikmal aracı

3 dozer

1 grayder

1 beko loder

1 vinç

2 TOMA

1 ambulans

112 Acil Sağlık

Ayrıca, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlardan toplam 119 personel çalışmalara katılmaktadır. Tüm kurumların işbirliğiyle yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf edilmektedir.

Vatandaşlara Uyarı

Vali Aksoy, yangından etkilenen tüm hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, vatandaşlardan bu sıcak günlerde orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle rica etti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.