Eskişehir'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı, Kaza Kamerada

Eskişehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza detayları

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda gerçekleşti. Yusuf G. (20) idaresindeki 26 AIZ 906 plakalı motosiklet ile Birol T. yönetimindeki 34 HBF 007 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Yusuf G. ile otomobil sürücüsü Birol T. savrularak yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kaza anına ait görüntüler incelemeye alındı.