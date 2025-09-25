Eskişehir'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı, Kaza Kamerada

Eskişehir Odunpazarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; kaza anı iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:21
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza detayları

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda gerçekleşti. Yusuf G. (20) idaresindeki 26 AIZ 906 plakalı motosiklet ile Birol T. yönetimindeki 34 HBF 007 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Yusuf G. ile otomobil sürücüsü Birol T. savrularak yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kaza anına ait görüntüler incelemeye alındı.

