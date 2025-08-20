Eskişehir'de Sahte Tarım Aleti Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı

Operasyonun Detayları

Eskişehir merkezli ve 5 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda, sosyal medya üzerinden sahte tarım aleti ilanları vererek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma sonucunda 18 kişi gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada örgütün, 30 ilde 100'den fazla kişiyi hedef aldığı ve yaklaşık 10 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri tarafından yürütüldü. Şüphelilerin gelirlerini kripto para hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Adli Süreç ve Gözaltı Kararları

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Deliller

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 90 sentetik ecza hapı, 72 bin lira, 22 cep telefonu ve yasa dışı açıldığı belirlenen 31 SIM kart yer aldı. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 otomobile satılamaz şerhi konuldu.

Soruşturma devam ediyor; jandarma ve ilgili birimler, dolandırıcılık şebekesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.