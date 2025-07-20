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Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde Kaybolan İki Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi için arama çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 20:28
Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde Kaybolan İki Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde Kaybolma İhbarı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, Sakarya Nehri'ne giren iki kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Bozaniç Mahallesi'nin Akyar mevkisinde, Sakarya Nehri'ne giren iki kişinin kaybolduğu durumunu fark eden vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal ederek arama çalışmalarına başladı. Ekipler, kaybolan kişilere ulaşmak amacıyla nehir çevresinde detaylı araştırmalar yapıyor.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine...

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine...

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

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