Eskişehir'de Tedavi Edilen Akdeniz Foku Yavrusu Antalya'da Denize Bırakıldı

Antalya'da fırtına sonrası kıyıda ölüme terkedilen Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde aldığı tedavi sonrasında denizle buluştu. Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından 4 Aralık 2024 tarihinde bulunan nesli kritik seviyede tehlikede olan bu yavru fok, tedavi için hemen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

Antalya ve Eskişehir'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yavrunun sağlığına kavuşması için 'Monachus'un Maviye Dönüşü' adı altında bir rehabilitasyon programı uygulandı. 101 gün boyunca süren dikkatli bakım ve beslenme süreci sonrasında, yavru fok doğada yaşamaya uygun kondisyon ve davranış yeteneklerine kavuştu.

Serbest bırakılmak üzere Antalya'ya getirilen yavru fok, sabahın erken saatlerinde Olympos Sahili'nde denizle buluşturuldu. Salındıktan sonra başlangıçta karada bekleyen yavru, uzmanların yönlendirmesiyle denize girdi.

İlk Müdahale ve Gelecek Süreç

SAD-AFAG Bağımsız Araştırmacısı ve Çevre Bilim Uzmanı Dr. Nesimi Ozan Veryeri, yavrunun ilk müdahaleden sonra denize bırakıldığını ancak habitatın uygun olmaması nedeniyle annesiyle yeterince bağlantı kuramadığını ifade etti. Veryeri, "Anne fokun yavruya yeterince bakamadığı için, yavrunun hayatını kurtarmak amacıyla alınması gerektiğine karar verildi" dedi.

Yavrunun denize dönmesinin zorluğuna dikkat çeken Veryeri, "Bunu yapmakta zorlanması ve onun doğal içgüdüsü olan mağara arayışı, sürecin sağlıklı geçeceğinin bir göstergesi" diye konuştu. Ayrıca, yavru fokun hakkında daha fazla bilgi edinmek için sırtındaki uydu verici cihazı ile takip edileceği açıklandı.

Koruma Projelerine Destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Nurben Fatma Koptekin, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin Türkiye'de koruma projeleri yürüten tek hayvanat bahçesi olduğunu vurguladı. Bu projelerin bütçesinin, bilet gelirlerinin %5'inin aktarılmasıyla oluştuğunu belirten Koptekin, 6 kişilik bakım ekipleri ile SAD-AFAG iş birliği yaparak rehabilitasyon sürecini başarıyla yürüttüklerini söyledi.

Koptekin, Akdeniz foklarının korunması adına yasalar gereği zarar verilmesi durumunda 557 bin 212 lira idari ceza ve hapis cezası uygulanabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Antalya'da fırtına sonrası kıyıda ölmek üzereyken bulunan Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ndeki tedavisinin ardından denizle buluşturuldu.

Antalya'da fırtına sonrası kıyıda ölmek üzereyken bulunan Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ndeki tedavisinin ardından denizle buluşturuldu.