Eskişehir'de Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen iki zanlı, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı.

Yetkililerden Açıklama

Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliği ve Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığı yapılması üzerine harekete geçti ve kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yakalanan Zanlılar

Ekiplerin yaptığı titiz çalışma sonucu, şüpheliler A.E.S. ve H.D., Çifteler ilçesinde yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan adres aramalarında, toplamda 13 bin 200 lira, 430 dolar, 750 avro ile birlikte çok sayıda altın ve değerli eşyalar ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar arasında:

8 bilezik

2 altın zincir

1 beşli reşat altın

4 altın yüzük

2 cumhuriyet altını

1 yarım altın

2 tam altın

5 çeyrek altın

12 gram altın

1 altın kelepçe bilezik

2 altın kolye

1 bileklik

4 küpe

3 cep telefonu

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada, 13 bin 200 lira, 430 dolar, 750 avro, 8 bilezik, 2 altın zincir, 1 beşli reşat altın, 4 altın yüzük, 2 cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 2 tam altın, 5 çeyrek altın, 12 gram altın, 1 altın kelepçe bilezik, 2 altın kolye, 1 bileklik, 4 küpe ve 3 cep telefonu ele geçirildi.