Eskişehir'de Ters Yönde Seyreden Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Eskişehir'de ters yönde giden otomobilin diğer bir araçla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 00:22
Eskişehir'de Ters Yönde Seyreden Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Eskişehir'de Ters Yönde Seyreden Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde ters yönde giden bir aracın neden olduğu kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi yakınlarında, Ankara yönünde ters şeritten ilerleyen Burak Ertek yönetimindeki otomobil, Eskişehir'e doğru gelen S.K. kontrolündeki başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, Ertek olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan sürücü S.K., eşi F.K. ile çocukları E.K. ve B.K. yaralandı.

Olay Yerine Müdahale

Olayın ardından sağlık, jandarma ve polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların arasında bulunan S.K. ve eşi F.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır.

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