Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Eskişehir'de, 24 Mart'tan itibaren toplu taşıma ücretlerine yapılan zam, 900 bin vatandaşın bütçesini etkileyecek.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:19
Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Eskişehir'de 24 Mart'tan İtibaren Toplu Taşıma Ücretleri Artıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan sürpriz bir kararla, şehir içi toplu taşıma ücretlerinde artış olduğunu duyurdu. 24 Mart 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak yeni tarifeler, özellikle tam ve indirimli bilet kullanan vatandaşı zor durumda bırakacak.

Tarifelerdeki Artış Nedenleri

UKOME’nin açıkladığı kararda, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşlara kesintisiz, kaliteli hizmet sunmak amacıyla bu zorunlu değişikliğe gidildiği vurgulandı. Artan elektrik maliyetleri ve personel giderlerinin, toplu taşıma sistemini olumsuz etkilemesi bu kararın arkasındaki başlıca sebepler arasında.

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Gider Masrafları Açıklamada Vurgulandı

Belediye yetkilileri, araçların bakım ve onarım masrafları ile yedek parça maliyetlerindeki artışın mevcut tarifelerle hizmet vermeyi imkansız hale getirdiğini belirtirken, her ay yaklaşık 100 milyon TL gibi büyük bir bütçeyle ulaşımı sübvanse etmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

Öğrenci Biletlerinde Zam Yok

Alınan zam kararının ardından öğrencilere kötü bir haber verilmesine rağmen, öğrenci abonman kartı fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi. Böylelikle, Eskişehir'in Türkiye'nin en ucuz öğrenci abonman tarifesi olma özelliği korunmuş oldu.

Yeni Toplu Taşıma Tarifeleri

24 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni toplu taşıma ücret tarifeleri şu şekildedir:

  • Eskart Tam: 25 TL
  • Eskart İndirimli: 12,5 TL
  • Aktarma: 1,80 TL
  • Sanal Eskart: 25 TL
  • Öğrenci Abonman: 250 TL (Değişiklik Yok)

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