Eskişehir'de Tramvay ve Temizlik Aracının Çarpışması Seferleri Aksattı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tramvayın bir temizlik aracıyla çarpışması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. Olay, Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi'nde meydana geldi.

Tramvay, OGÜ-Çankaya ring hattı seferini yapan M.S.Ü. kontrolündeki araçla, Odunpazarı Belediyesi'ne ait temizlik aracıyla çarpıştı. Çarpışma anında, temizlik aracının sürücüsü I.D. manevra yapıyordu.

Kaza sonucunda tramvayda hasar oluşurken, ulaşım hattındaki işletme durduruldu. Ancak kazanın ardından yolcular, devreye alınan acil durum otobüsleri ile yolculuklarına devam etti.

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM) ekipleri, tramvay yolundaki çalışmaları tamamladıktan sonra seferler yaklaşık 45 dakika süren aksamanın ardından normale döndü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tramvayın belediyeye ait temizlik aracıyla çarpışması sonucu bazı seferlerde aksama yaşandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tramvayın belediyeye ait temizlik aracıyla çarpışması sonucu bazı seferlerde aksama yaşandı.