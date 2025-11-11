Eskişehir'de Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

Eskişehir'de akşam sağanağının ardından beliren gökkuşağı, Eskişehir-Alpu yolu çevresinde ve şehir merkezinden net görüldü; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 17:40
Eskişehir kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış'ın hemen ardından ortaya çıkan gökkuşağı, gökyüzünde adeta bir görsel şölen sundu.

Doğa Anı Cep Telefonu ile Kaydedildi

Yağışın hemen ardından Eskişehir-Alpu yolu çevresinde belirginleşen gökkuşağı, şehrin farklı noktalarından da net şekilde görüldü. O anlar cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.

Doğanın eşsiz gösterisi kısa süre sonra gözlerden kayboldu.

