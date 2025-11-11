Eskişehir'de Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

Eskişehir kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış'ın hemen ardından ortaya çıkan gökkuşağı, gökyüzünde adeta bir görsel şölen sundu.

Doğa Anı Cep Telefonu ile Kaydedildi

Yağışın hemen ardından Eskişehir-Alpu yolu çevresinde belirginleşen gökkuşağı, şehrin farklı noktalarından da net şekilde görüldü. O anlar cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.

Doğanın eşsiz gösterisi kısa süre sonra gözlerden kayboldu.

