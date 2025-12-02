Eskişehir'de Yan Yatan Araçla Hatıra Fotoğrafı Çektirdiler

Kaza sonrası gençlerin poz anı dikkat çekti

Eskişehir'de bir süre önce yaşanan kaza sonrası ilginç anlar kaydedildi. Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 26 TY 128 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

İddiaya göre kazanın ardından sürücünün olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Daha sonra bir arkadaş grubu, içinde kimsenin bulunmadığı yan yatmış araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

