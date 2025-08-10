DOLAR
Eskişehir'de Yangında Dumandan Etkilenen Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 56 yaşındaki kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 18:37
Eskişehir'de Yangında Dumandan Etkilenen Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen bir yangın, trajik bir sona yol açtı. Çamlıca Mahallesi Erkaya Sokak'taki üç katlı bir apartmanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz firmasına ait ekipler olay yerine sevk edildi. Yangından etkilenen Irfan Yafay (56), sağlık ekipleri tarafından evden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Kalbi duran Yafay'a ilk müdahale, sağlık görevlileri tarafından ambulansta yapıldı. Ancak, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hastanın hayatını kaybettiği bilgisi alındı.

Yangının söndürülmesi ise itfaiye ekiplerince gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

