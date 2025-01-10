Eskişehir'deki İhaleye Fesat Karıştırma Davası Ertelenmişti

Eskişehir'deki ihaleye fesat karıştırma davası, bilirkişi incelemesi için 18 Nisan'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:33
Eskişehir'deki İhaleye Fesat Karıştırma Davası Ertelenmişti

Eskişehir'deki İhaleye Fesat Karıştırma Davasında Gelişme

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kam zararına yol açtıkları iddialarıyla eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıkların yargılandığı dava yeniden görülmeye başlandı.

Davanın Ertelenme Nedenleri

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu tutuksuz 22 sanığın duruşması, sanık avukatlarının bilirkişi incelemesinin sonucunun beklenmesini istemesi üzerine 18 Nisan'a ertelendi.

Davanın Geçmişi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Ocak 2013 tarihinde başlatılan soruşturma, kamu zararına neden olunduğu ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları ile ilgili olarak bazı sanıkların gözaltına alınmasına neden olmuştu. Daha önce tutuklanan 5 kişi, üst mahkeme kararı ile tahliye edilmişti.

Yılmaz Büyükerşen, 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesinde savunma yapmış, mahkeme heyeti 11 Şubat 2015'te sanıkların beraatine, bazı isimlere ise ihaleye fesat karıştırma suçu nedeniyle 6'şar bin lira adli para cezası vermişti. Ancak Yargıtay 5. Ceza Dairesi, bu beraat kararının bozulmasına karar vermişti.

22 sanıklı dava dosyası, eksik inceleme ve bilirkişi raporlarındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderilmişti.

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