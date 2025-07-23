Eskişehir'deki Orman Yangını Kontrol Altında, Müdahale Sürüyor

Eskişehir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Büyükyayla Mahallesi yakınlarında dün çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yangın Kontrol Altında

Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyüp yön değiştirmesine rağmen büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülmüş çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan desteklenmeye başlandı.

Emniyet Şeritleri ve Soğutma Çalışmaları

Alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla bazı alanlarda iş makineleriyle yangın emniyet şeritleri oluşturulurken, ekipler yangının kontrol altında olduğu bölgelerde soğutma çalışmaları da gerçekleştiriyor.

AK Parti İl Başkanı'ndan Destek

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, bölgedeki çalışmaları yerinde takip ederek ekiplere destek vermekte. Ekipler, uç bölgelerdeki alevlenmelere havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor.

Sarıcaova Köyü Tedbiren Boşaltıldı

Yangının rüzgar etkisiyle büyümesi sonucu, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştır.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.