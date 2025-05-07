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Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yetişkinlere 3 ay süresince ücretsiz spor kursları sunuyor.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 13:56
Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Eskişehir'den Yeni Destek Programı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehir sakinlerine yönelik yeni bir destek programı duyurdu. Kentte yaşayanların fiziksel ve ruhsal sağlığını desteklemek amacıyla başlatılan bu proje ile sporu daha ulaşılabilir kılmak hedefleniyor.

3 Ay Boyunca Ücretsiz Spor Kursları

Kentteki 3 farklı spor tesisinde, yetişkinlere özel olarak tam 3 ay boyunca ücretsiz spor kursları düzenlenecek. Bu özel program, hareketsiz yaşam tarzından uzaklaşmayı teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi ve büyük ilgi topladı. Her yaştan bireyin katılabileceği bu kurslar tamamen belediye bütçesinden finanse edilecek.

Mayıs, Haziran ve Temmuz Aylarında Sınırsız Fırsat

Eskişehir'deki yetişkinler, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları boyunca bu ücretsiz spor imkanından faydalanabilecek. Ücretsiz spor kursları, çeşitli yaş gruplarına ve fiziksel yeterliliklere uygun egzersiz programları ile zenginleştirilecek. Ayrıca, sağlık odaklı özel aktiviteler ve zihinsel rahatlamayı hedefleyen çalışmalar da programa dahil edilecek.

Yetkililer, şehirde ikamet eden tüm yetişkinlerin ücretsiz programa katılabileceğini belirtirken, kontenjanların sınırlı olduğu konusunda uyardı. Daha fazla bilgi almak ve kayıt işlemleri için, vatandaşlar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir.

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