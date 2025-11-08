Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Halk Günü'nde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Vatandaşlarla yüz yüze görüşme

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya katılan vatandaşlar sorun, şikayet ve taleplerini yüz yüze anlattı.

Vali Aksoy, tüm katılımcılarla tek tek görüşerek iletilen konuları değerlendirdi. Çözüm gerektiren başlıklar için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Toplantı, vatandaşların taleplerinin doğrudan yetkililere iletilmesi ve çözüme kavuşturulması yönünde yapılan değerlendirmelerle sona erdi.

