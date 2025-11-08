Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Halk Günü'nde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Vali Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların şikayet ve taleplerini dinleyip çözüm için ilgili müdürlere talimat verdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:12
Vatandaşlarla yüz yüze görüşme

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya katılan vatandaşlar sorun, şikayet ve taleplerini yüz yüze anlattı.

Vali Aksoy, tüm katılımcılarla tek tek görüşerek iletilen konuları değerlendirdi. Çözüm gerektiren başlıklar için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Toplantı, vatandaşların taleplerinin doğrudan yetkililere iletilmesi ve çözüme kavuşturulması yönünde yapılan değerlendirmelerle sona erdi.

