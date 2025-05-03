Eskişehirli Ebe, Damatının Doğumunu Duhûriyle Tanışarak Öğrendi

Eskişehir'de İlginç Bir Tesadüf: Ebe ve Damat

Eskişehir'de 40 yıldır ebelik yapan Nilüfer Doğumsel, damadının doğumuna katıldığını dünürüyle tanışınca öğrendi. 62 yaşındaki Doğumsel, Odunpazarı ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 1985 yılında mezun oldu ve ilk görev yeri Yozgat oldu. 1987 yılında memleketi Eskişehir'e dönen Doğumsel, o günden bu yana bu şehirde görev yapıyor.

2018 Yılında Yeni Hastaneye Geçiş

Ülkemizin sağlık alanında önemli bir yere sahip, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 2018'de görevlendirilen Doğumsel, burada en kıdemli ebe olarak meslek hayatını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl, kızı ile erkek arkadaşı arasında evlilik kararı alınmasının ardından, dünürü ile tanışma fırsatı buldu.

Bir Tesadüf Unutulmaz Anılar Yaratıyor

Dünürü, oğlunun 1992 yılında doğumunu gerçekleştiren Doğumsel'i hatırladığında, her iki taraf için de büyük bir sürpriz yaşandı. Temmuz 2024'te çiftin hayatlarını birleştirmesiyle, Doğumsel damadının doğumuna katkı sağladığı için mutluluk duyacak.

Nefes Kesen Bir Meslek Aşkı

Nilüfer Doğumsel, Türkçe sağlık hizmetleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. AA muhabirine verdiği demeçte, şimdiye kadar yaklaşık 3 bin doğumda yer aldığını belirterek, işini çok sevdiğini ifade etti. "Bir daha dünyaya gelsem yine ebe olarak çalışmak isterim." diyen Doğumsel, damadının kendisine 'Ebe anne.' dediğini ve aralarındaki iletişimin çok güçlü olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de 40 yıldır ebelik yapan 62 yaşındaki Nilüfer Doğumsel, damadının doğumuna katıldığını dünürüyle tanışınca öğrendi. Doğumsel, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.